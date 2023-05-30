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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رغم التحديات.. إيسترن كومباني تحقق إجمالي إيرادات 54 مليار جنيه في 9 أشهر

هانى أمان العضو المنتدب
هانى أمان العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان -إيسترن كومباني

أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" نتائج الأعمال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 والتي أظهرت تحقيق إجمالي إيرادات (شاملة الضرائب) بلغت 54.827 مليار جنيه، مقابل 51.466 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كشفت إيسترن كومباني في بيان لها اليوم أنها سجلت صافي مبيعات نحو 14.609 مليار جنيه، مقابل 12.781 مليار جنيه في نفس فترة المقارنة بنسبة نمو بلغت 14%.

وأوضحت نتائج أعمال إيسترن كومباني تحقيق إجمالي ربح 6,862 مليار جنيه مقابل 5,723 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 20% عن الفترة من العام المالي السابق.

 

واظهرت نتائج أعمال "إيسترن كومباني" أن هامش مجمل الربح سجل 47% مقابل 45% خلال فترة المقارنة، وسجل صافي الربح بعد خصم الضريبة والمخصصات 5,290 مليار جنيه بنسبة نمو 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، وسجل النصيب الأساسي للسهم من الأرباح 2.22 جنيه للسهم بنسبة نمو بلغت 26%.

ومن جانبه قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني": واجهنا تحديا حقيقيا في مواصلة تحقيق نتائج إيجابية في الفترة الماضية، ونعمل علي مواصلة هذه النتائج خلال الفترة المقبلة،  وذلك في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج والزيادة المستمرة في التكاليف، ولكن بفضل رؤية الإدارة ومساعدة المختصين، اتخذنا عدة مسارات استراتيجية منها الداخلية من حيث رفع الكفاءة وتحسين الفاعلية، ومنها خارجية لضمان أن تتناسب الأسعار مع التكلفة، وتفادي تحقيق خسائر على المدي الطويل".

وأضاف أمان: لا تقتصر نظرتنا فقط على المدي القصير، بل إن هناك تحديا حقيقيا لتستمر الشركة في تحقيق تلك النتائج في الفترة المقبلة، و نعمل على الحد من تأثير التحديات الاقتصادية بمفهوم إدارة احترافي لإدارة المخاطر".

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