اتصالات النواب : التقاضي عن بعد بالمحاكم وفّر للدولة مليار جنيه سنويا

بدأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي ، مناقشة الموازنة العامة للدولة الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي .

وأكد النائب احمد بدوي رئيس اللجنه أن وزارة الاتصالات حققت إنجازات كبيرة ترجمتها الارقام والمساهمات التي قدمتها للموازنة العامة او للمجتمع بالاضافه الي جهودها في الارتقاء بمنظومة التحول الرقمي .

واضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بأن لجنة الاتصالات داعمة لكل جهود التطوير والتحديث التي تقوم بها وزارة الاتصالات ، بما يواكب خطة القيادة السياسية في السير نحو الجمهوريه الجديدة.

من جهته أكد المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بأن قطاع الاتصالات اكثر القطاعات نموا في الحكومه ولدينا ٦ مناطق تكنولوجيا والقرية الذكية نسعي دائما أن ننمي ونطور عوائد الإيجارات

وشدد هندي بأن تطبيق منظومة التقاضي عن بعد في المحاكم وفر للدولة مليار جنيه سنويا ، مؤكدا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصدد إنشاء منصة معلوماتية تعمل من خلال الذكاء الاصطناعي، بجانب استخدام اساليب ونماذج للتنقيب عن المياه الجوفية وتخزينها.