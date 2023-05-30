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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات النواب : التقاضي عن بعد بالمحاكم وفّر للدولة مليار جنيه سنويا

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة الإتصالات بمجلس النواب

بدأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي ، مناقشة الموازنة العامة للدولة الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي .

وأكد النائب احمد بدوي رئيس اللجنه أن وزارة الاتصالات حققت إنجازات كبيرة ترجمتها الارقام والمساهمات التي قدمتها للموازنة العامة او للمجتمع بالاضافه الي جهودها في الارتقاء بمنظومة التحول الرقمي .

واضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بأن لجنة الاتصالات داعمة لكل جهود التطوير والتحديث التي تقوم بها وزارة الاتصالات ، بما يواكب خطة القيادة السياسية في السير نحو الجمهوريه الجديدة.

من جهته أكد المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بأن قطاع الاتصالات اكثر القطاعات نموا في الحكومه ولدينا ٦ مناطق تكنولوجيا والقرية الذكية نسعي دائما أن ننمي ونطور عوائد الإيجارات

وشدد هندي بأن تطبيق منظومة التقاضي عن بعد في المحاكم وفر للدولة مليار جنيه سنويا ، مؤكدا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصدد إنشاء منصة معلوماتية تعمل من خلال الذكاء الاصطناعي، بجانب استخدام اساليب ونماذج للتنقيب عن المياه الجوفية وتخزينها.

لجنة الاتصالات احمد بدوي رأفت هندي وزارة الإتصالات

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