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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فنون أبو قير وورش للأطفال في انطلاق قافلة قصور الثقافة بالبحيرة

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أولى الفعاليات الثقافية والفنية، لقافلة قرية روضة المغازي بالمحمودية بمحافظة البحيرة، ضمن خطة القوافل الثقافية التي تجوب معظم القرى والأماكن النائية.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ العديد من الورش الفنية منها، الرسم والتلوين على الورق وتلوين كتيب يحتوي على معلومات عن فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه تنفيذ نهى صبحي، بالإضافة إلى ورشة الاستنسيل مع منى القماح، تدوير الخامات وعمل ماسكات وتيجان من الفوم جليتر، والكروشيه والإكسسوارات تنفيذ إيمان مصطفى، ضحى كفوري، نهى صبحي، هبة القاضي، ورشة التلوين على الوجه مع وائل الجيار، حمدي الرديني، حسن البنا، عهود جمال الدين.

إلى جانب ورشة الحكي واكتشاف المواهب مع وائل الشبكي الذي أشار في حديثه إلى حكايات وأحداث في قصة موسى عليه السلام، كما قدم بعض المواهب من أبناء القرية في مجالات الإنشاد الديني والغناء والشعر والإلقاء، وسط تفاعل وتشجيع الحضور لهم.

وأعقبها محاضرة تثقيفية بالتعاون مع إدارة الأوقاف بالمحمودية تحدث فيها الشيخ علي العسال عن الوحدة الوطنية، ونبذ العنف والتطرف بصوره كافة وأشكاله، وبالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ألقى ريمون رفعت محاضرة حول ترشيد المياه وكيفية الحفاظ عليها.

واختتمت فعاليات اليوم الأول مع العرض الفني لفرقة أبوقير للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو سامح إبراهيم التي شدت بمجموعة من الأغاني منها، "سلم على، بيت العز، علي رمش عيونها، ياتمر حنه، جانا الهوا، ياأغلى اسم في الوجود، أحلف بسماها"، وغيرها من الأغاني وسط تفاعل وحضور جماهيري كبير.

ينظم الفعاليات إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، وتقام لمدة ثلاث أيام متتالية بمدرسة روضة المغازي للتعليم الأساسي، بالتعاون مع مركز ومدينة المحمودية ومديرية التربية والتعليم بالمحمودية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة الفعاليات الثقافية والفنية قرية روضة المغازي اكتشاف المواهب

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