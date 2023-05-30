المتر بـ 48 ألف جنيه.. بيع 18 ورشة بالمزاد العلني بحدائق أكتوبر

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن بيع مجموعة من الورش الحرفية بالمدينة عن طريق المزاد العلنى، وتم بيع 18 ورشة حرفية بمنطقة الأولى بالرعاية بالمدينة وذلك تلبية لرغبة السكان ولمنع العشوائيات لتكون أول منطقة حرفية بمدينة حدائق أكتوبر.

وأكد الجهاز بيع جميع الورش المطروحة سابقًا والتي كانت عبارة عن (18 ورشة كمرحلة أولى) بمساحات تتراوح بين 13.5م2 وحتى 27 م2 بسعر المتر المربع من 26 ألف جنيه وحتى 48.5 ألف جنيه.



وأوضح جهاز مدينة أكتوبر أنه سيتم انعقاد مزاد آخر قريبا لبيع عدد من الورش استكمالا لتوفير كافة الأنشطة الحرفية بالمدينة.