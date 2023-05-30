إم تي في اللبنانية تكشف هوية خاطفي المواطن السعودي ببيروت

كشفت قناة "إم تي في"؛ أن المجموعة التي خطفت المواطن السعودي ببيروت "مشاري المطيري"، يترأسها تاجر المخدرات المعروف بـ"أبو سلة" وهي مؤلفة من 7 أشخاص.

وأبانت مصادر للقناة، أن وحدة من مخابرات الجيش اللبناني حررت المختطف السعودي "مشاري المطيري"، وأوقفت عددًا من الخاطفين.

من هو أبو سلة؟

المجموعة تتبع تاجر المخدرات علي منذر زعيتر المعروف بـ"أبو سلة"؛ نظرًا لبيعه المخدرات لزبائنه عبر سلة يُنزلها من شرفة منزله في الفنار.

وقد انتقل "أبو سلة" من الفنار إلى حي آل زعيتر في الشراونة منذ سنوات، ويعد من أكبر تجار المخدرات في لبنان ومن أخطر المطلوبين، وتَعرض لما يزيد على 10 عمليات دهم من قِبَل الجيش خلال السنوات الأخيرة، وتمكن من الفرار منها كلها بعد الاشتباك مع القوة المداهمة.

وكانت عملية تحرير المختطف السعودي تمت في منطقة بعلبك، وهي منطقة مترعة بتجار المخدرات ونفوذ "حزب الله"؛ لكن أيضًا هناك عائلات مسلحة تضررت بالتضييق عليها في تجارة المخدرات، وخاصة اصطياد عميلها في جنوب سوريا.