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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

توقعات بانخفاض الدولار ومفاجأة في أسعار الذهب.. تفاصيل

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة بأسعار الذهب في سوق الصاغة وأسعار صرف الدولار في البنوك  .

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سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي  30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار  مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنوك (ميد بنك،البنك الأهلي الكويتي) نحو  30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار  مقابل الجنيه  اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2663 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2330 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1997 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18640 جنيها.

وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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