الوضع خطير.. 13.6 مليون طفل في حاجة ماسة للإغاثة في السودان

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم (الثلاثاء) أن أكثر من 13.6 مليون طفل في السودان في حاجة ماسة للدعم الإنساني المنقذ للحياة، وهو أعلى رقم مُسجل على الإطلاق في البلاد، التي تشهد نزاعا منذ شهر ونصف الشهر.

وقالت اليونيسف في بيان صادر عن مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العاصمة الأردنية عمان اليوم إن الحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للأطفال في السودان، حيث يكافح السكان الأكثر هشاشة للبقاء على قيد الحياة وحماية أنفسهم.

وتابعت أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد تأمين الوصول إلى الضروريات الأساسية، مشيرة إلى أن عدد الأطفال الذين كانوا بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية قبل النزاع حوالي 9 ملايين طفل.

ونقل البيان عن المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر، قولها : إنه "مع احتدام النزاع في السودان يستمر الأثر المدمر على الأطفال في الازدياد يومًا بعد يوم. هؤلاء الأطفال ليسوا مجرد أرقام، إنهم أشخاص لهم عائلات وأحلام وتطلعات، إنهم مستقبل السودان ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يمزق العنف حياتهم".

وتابعت "يستحق أطفال السودان فرصة للبقاء والنماء. يجب ألا يدخر جميع الأطراف أي جهد من أجل حماية الأطفال وحقوقهم".

وأضافت خضر أن الوضع الذي كان مأساويًا بالنسبة للأطفال أصلاً قبل النزاع هو الآن في مستويات كارثية، لافتة إلى أن أكثر من مليون شخص فروا من ديارهم ونزحوا داخليًا في السودان، بما في ذلك 319 ألف شخص عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة حتى الآن، ويعتقد أن نصفهم من الأطفال.

وحذرت من أنه بدون استجابة إنسانية فورية وواسعة النطاق سيكون لعواقب النزوح ونقص الخدمات الاجتماعية الأساسية والحماية آثار مدمرة وطويلة الأجل على الأطفال.

وأوضحت أن المناشدة الإجمالية زادت بمقدار 253 مليون دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة الإضافية، بما في ذلك توسيع نطاق علاج أكثر من 620 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، نصفهم يواجه خطر الموت إذا لم يتم مساعدتهم في الوقت المناسب.

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل الماضي اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تخللها وقف لإطلاق النار على فترات متفرقة لتقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية للسكان.

وأدى القتال في السودان إلى مقتل 865 مدنيا وإصابة 3634 آخرين، وفق آخر إحصاء لنقابة أطباء السودان.