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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان..

النصر قريب لا محالة.. البرهان يهدد باستخدام القوة المميتة

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان وسط جنوده

أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تفقد  اليوم  القوات المرابطة ببعض المواقع. 

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية؛ ثمن البرهان وقفة الشعب السوداني بكامله خلف جيشه بالرغم من المعاناة التي يعيشها منذ ما يقارب الشهرين. 

كما أشار إلى أن القوات المسلحة تخوض هذه المعركة نيابة عن شعبها ومؤكداً على أنها لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة، لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصع العدو أو يستجب لصوت العقل.

وأشار الى  أن جميع المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء البلاد.

وبشأن تمديد الهدنة، نوه بأنه تمت الموافقة عليها بغرض تسهيل انسياب الخدمات للمواطنين الذين أنهكتهم تعديات المتمردين وقد نهبوا ممتلكاتهم وانتهكوا حرماتهم وعذبوهم وقتلوهم دون وازع أو ضمير.

البرهان وسط الجنود

وحث البرهان الجميع إلى عدم الالتفاف إلى ما يبثه إعلام المليشيا المتمردة ساخرا من ادعاءاتهم بأن حربهم هذه ضد الكيزان متسائلا (أين الكيزان بين هؤلاء الجنود؟) .

وفي ختام حديثه شدد على أن القوات المسلحة ستظل مستعدة للقتال حتى النصر وأن المتمردين لن يستطيعوا أن ينالوا من هذه البلاد، مؤكداً أن النصر قريب لامحالة.

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