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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن الحالة الجوية اليوم مستقرة بشكل كبير على أغلب مناطق الجمهورية بالإضافة للتأثر بكتل هوائية شمالية.

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الحقوا استمتعوا.. الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة فى هذا الموعد

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية للتلفزيون المصري اليوم، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تكون 33 درجة مئوية خلال فترات النهار، وتعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، وبالتالي نشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، وتكون الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، وتكون السواحل الشمالية أقل بدرجات الحرارة وتكون أجوائها ربيعية مائلة للحرارة خلال فترات النهار.

 

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن خلال فترات الليل ومع غياب آشعة الشمس يحدث انخفاضا بدرجات الحرارة ويكون هذا الإنخفاض ملحوظ بشكل كبير خلال فترات الليل المتأخر، وفترة الصباح الباكر، وتكون الأجواء أكثر اعتدالا أغلب مناطق الجمهورية فيما عدا بعض المناطق من السواحل الشمالية بالبلاد، وفترة الليل تكون الأجواء عليها مائلة للبرودة خصوصا وأن درجات الحرارة الصغرى فترة الليل على السواحل الشمالية تتراوح بين 18 لـ19 درجة مئوية خلال فترة الليل.

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درجات الحرارة

 

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم نشاط للرياح سرعاته بين الـ30 كم/ساعة لـ40 كم / ساعة في بعض المناطق الموجودة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد بشكل كبير على شعورنا بالأجواء الربيعية اللطيفة خلال فترات المساء وساعات الليل ولكنها غيرمثيرة للرمال والأتربة اليوم،هذا بجانب فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر من حلايب وشلاتين ومرسى علم وقد تكون رعدية ولكناه لن تؤثر على أي أعمال يومية.

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تحذير من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

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