عادل عبدالغفار: أكثر من 14 ألف طالب حوّلوا لجامعات داخل مصر |فيديو

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الدولة استثمرت مبالغ ضخمة جدا لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن هناك 92 جامعة مصرية، تشمل جميع التخصصات العلمية والأكاديمية.

وقال عادل عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن 14 ألف طالب، قاموا بالتحويل لجامعات داخل مصر خاصة على مستوى الكليات العلمية.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه بعد الأحداث المؤسفة في السودان، كان لدينا تعليمات بإدارة الأزمة، خاصة على مستوى الطلاب العائدين من السودان، مؤكدا أنه تم تشكيل خلية لإدارة الأزمة.

أطمئن كل أولياء الأمور

وقال عادل عبد الغفار: أطمئن كل أولياء الأمور والطلاب ممن قدّموا طلبات تحويل للجامعات المصرية.