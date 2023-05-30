لحظة إطلاق النار على مستوطن إسرائيلي قرب حرميش| فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على مستوطن إسرائيلي ومقتله قرب مستوطنة "حرميش" قرب طولكرم.

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن منفذي العملية، استقلوا سيارة مع لوحة ترخيص إسرائيلية مزورة وانسحبوا من المكان، في ظل عدم تواجد قوات الاحتلال في المنطقة.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول سيارة بيضاء تحمل لوحة ترخيص صفراء (إسرائيلية)، تقترب ببطء من سيارة سوداء استقلها المستوطن، وعندما أصبحت سيارة المستوطن مقابل السيارة التي استقلها الفلسطينيون، أُطلق النار عليه من مسافة قريبة، ثم انسحبت السيارة البيضاء من المكان.

وذكر الإعلام العبري أن المنفذين تجاوزوا سيارة المستوطن، وأوقفوا سيارتهم في وسط الشارع، وعندما مرت سيارة المستوطن بجوار سيارتهم أطلقوا النار عليه وانسحبوا من المكان، فيما واصل المستوطن القيادة لمدخل المستوطنة القريب، وفي جسده 7 أعيرة نارية.

وأفادت القناة "السابعة" العبرية، نقلا عن ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن "عملية حرميش تختلف عن سابقاتها من عمليات إطلاق النار التي تتم من بعيد".

وقال الضابط: "نتحدث عن خلية خططت جيدا للعملية، وهي عملية خطيرة تمت عبر مركبة مسرعة فرت بعد العملية باتجاه مخيم نور شمس والمنطقة المحيطة".