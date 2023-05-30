عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة إطلاق النار على مستوطن إسرائيلي قرب حرميش| فيديو

أرشيفية
أرشيفية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على مستوطن إسرائيلي ومقتله قرب مستوطنة "حرميش" قرب طولكرم.

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن منفذي العملية، استقلوا سيارة مع لوحة ترخيص إسرائيلية مزورة وانسحبوا من المكان، في ظل عدم تواجد قوات الاحتلال في المنطقة.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول سيارة بيضاء تحمل لوحة ترخيص صفراء (إسرائيلية)، تقترب ببطء من سيارة سوداء استقلها المستوطن، وعندما أصبحت سيارة المستوطن مقابل السيارة التي استقلها الفلسطينيون، أُطلق النار عليه من مسافة قريبة، ثم انسحبت السيارة البيضاء من المكان.

وذكر الإعلام العبري أن المنفذين تجاوزوا سيارة المستوطن، وأوقفوا سيارتهم في وسط الشارع، وعندما مرت سيارة المستوطن بجوار سيارتهم أطلقوا النار عليه وانسحبوا من المكان، فيما واصل المستوطن القيادة لمدخل المستوطنة القريب، وفي جسده 7 أعيرة نارية.

وأفادت القناة "السابعة" العبرية، نقلا عن ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن "عملية حرميش تختلف عن سابقاتها من عمليات إطلاق النار التي تتم من بعيد".

وقال الضابط: "نتحدث عن خلية خططت جيدا للعملية، وهي عملية خطيرة تمت عبر مركبة مسرعة فرت بعد العملية باتجاه مخيم نور شمس والمنطقة المحيطة".

لحظة إطلاق النار مستوطن إسرائيلي مستوطنة حرميش طولكرم إسرائيل مقتل مستوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

عمومية المهندسين الطارئة ترفض سحب الثقة من النقيب |فيديو

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

بيان عاجل من مجلس الوزراء السعودي.. تفاصيل

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

الدرجة الثالثة ب100 جنيه..مفاجأة عن عدد حضور جماهير الأهلى في مباراة الوداد

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

شهادتك من بير سلم.. مجلس الدولة يعاقب استاذة جامعية

ترشيحاتنا

أستاذ علوم سياسية: الذكاء الصناعي ينتج أسلحة خارج سيطرة البشر

تصعيد خطير.. مقاتلات صينية تنفذ مناورة ضد طائرة استطلاع أمريكية

فريق مصطفى محمد.. جالاتا سراي يُتوج بطلًا للدوري التركي

أميك: 73.4% تراجعا في مبيعات السيارات خلال 4 أشهر

ياباني يتفاجأ بـ ضفدع حي داخل وجبة دليفري.. شاهد

شعبة الدواجن: كيلو الفراخ بـ 62 جنيها ولدينا اكتفاء ذاتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة يجب الابتعاد عنها مع التقلبات الجوية.. تدمر المناعة

عادة يفعلها كبار السن وتصيبهم بمرض السكري وزيادة الوزن.. احذروها

شعر مالوش مثيل وماحدش بيعجز.. قصة نساء قرية ربانزول الصينية

أسباب ألم البطن بعد الأكل .. 14 حاجة غير متوقعة

فيديو

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

انجي خوري تفجر مفاجأة بحملها من مطرب معتزل.. فيديو جراف

مشاهير هزموا السرطان.. سمية الألفي أعلنت شفاءها بعد سنتين.. إليسا وثقت معاناتها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ