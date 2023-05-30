لو مطرب أو مذيع.. كيف تحمي نفسك من بحة الصوت؟

بحة الصوت من المشكلات الشائعة بين من يعملون بمهن تعتمد على الحديث بشكل أساسي واستخدام الحنجرة مثل المدرسين والمطربين والمذيعين.

ويقصد بـ بحة الصوت تلك الحالة التى تجعل الشخص غير قادر على التحدث بصوت عالى ويجدث صعوبة فى التحدث والغناء وفي بعض الأحيان يكن منخفض جدا لدرجة عدم التمكن من سماع الشخص الذي يعاني من بحة الصوت.

ولأنها تصيب من يعتمدون على صوتهم بشكل أساسي فى المهن التى يعملون بها فإن بحة الصوت يمكن أن تعطل حياتهم وتحرمهم من فرص جيدة.

ونعرض لكم بعض الحيل التى تساعد فى الوقاية من الإصابة بـ بحة الصوت وفقا لموقع “ clevelandclinic”

الإقلاع عن التدخين حتى السلبي.

تجنب الكحوليات والكافيين والسوائل الأخرى التي تسبب الجفاف لجسمك.

اشرب الكثير من الماء يساهم فى الوقاية من بحة الصوت.

استخدم مرطب الجو.

تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل.

امنع نفسك من استخدام صوتك لفترة طويلة.

امنع نفسك من استخدام التحدث والغناء بصوت عالٍ.