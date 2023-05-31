إجراء عاجل من الأهلي بشأن الشناوي قبل مواجهة الوداد المغربي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي يسابق من أجل تجهيز محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة في عضلة السمانة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"لجأ طبيب فريق الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة إلى حقن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر بالبلازما من أجل تجهيزه فنياً وبدنياً لمباراة الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة الدولي".

الأهلي ضد الوداد

وتابع:"بنسبة أكبر من ٨٠٪ محمد الشناوي سيكون حارس مرمى فريق الأهلي في مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي ".