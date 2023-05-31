نادين نسيب نجيم تتألق بفستان أسود وتصميم غريب

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم ، صورة جديدة لها من حضروها في مهرجان كان السينمائي لدوته 76، ونشرت صورا لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة نادين نسيب نجيم في مهرجان كان

وأطلت نادين نسيب نجيم ، بفستان طويل ومجسم باللون الأسود والأبيض، وبتصميم كت، وبقصة مختلفة من منطقة الصدر والأكمام، فكانت الأكمام مكشكشة وطويلة للغاية، وكان الفستان من تصميم زهير مراد.

وقامت نادين نجيم بترك خصلات شعرها منسدلة بتسريحة ويفي أنسابية وناعمة، وهو ما نلائم مع تفاصيل إطلالتها.

نادين نسيب نجيم

وأختارت نادين بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد أختارت أحمر شفاة باللون الكشميري، مع الماسكرا، والآي لاينر، والكحل الأسود، وهو ما ابرز من رقة ملامحها.

نادين نسيب نجيم

وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، فقامت بإختيار كولية وقرطين من الألماس باللون الفضي وبألماسات باللون الفيروزي.

نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم