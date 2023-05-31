بعد ادعاء حملها من أدهم النابلسي.. إطلالات وضعت إنجي خوري في مأزق

استعان الفنان المعتزل أدهم النابلسي، في الرد على اتهامات المطربة السورية انجي خوري ، التي ادعت فيها أنها حامل منه ، بآية قرانية من سورة الحجرات : يقول الله تعالى { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن جَاۤءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإࣲ فَتَبَیَّنُوۤا۟ أَن تُصِیبُوا۟ قَوۡمَۢا بِجَهَـٰلَةࣲ فَتُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَـٰدِمِینَ }.

إطلالات انجي خوري

ووجهت انجي خوري عدة اتهامات لـ أدهم النابلسي، ومنها أنها حملت منه وطلب منها أن تجهض جنينها، وقام بعمل بلوك لها، وقام المطرب المعتزل أدهم النابلسي بالرد على اتهامها بأن كلامها غير صحيح.

وغالبا ما تظهر انجي خوري بإطلالات جريئة، وغير متوقعة، وتتعمد فيها على إظهار مفاتنها، مما يجعلها تثير الجدل بين متابعيها.

وتعتمد انجي خوري على تسريحات الشعر البسيطة، والمكياج الذي يبرز من ملامحها، وإليكم أبرز إطلالات إنجي خوري التي أثارت الجدل.

انجي خوري

إنجي خوري

إنجي خوري

إنجي خوري

انجي خوري