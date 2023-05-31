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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

عيد الأضحى.. إجازات شهر يونيو 2023 باليوم والتاريخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خلال شهر يونيو المقبل خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.

ومن حق كل عامل سواء في قطاع خاص أو عام أن يحصل على إجازاته كاملة، ومثلما ما يعمل باجتهاد ويقدم العديد من المجهودات للعمل، فيحق له الحصول على  الإجازات السنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

 إجازات شهر يونيو 2023:

 

وفي هذا الصدد، هناك العديد من كلمات بحثية التي يبحث عنها الموظفين على جوجل، ومنها: عدد أيام الإجازة في شهر يونيو، إجازات شهر يونيو، إجازة عيد الأضحى، لمعرفة عدد أيام الإجازة خلال الشهر المقبل، والتي تصل إلى 12 يومًا بحساب الإجازات الأسبوعية.

وفقًا لأجندة الإجازات الرسمية 2023 على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ رئاسة الجمهورية، فإن أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر في شهر يونيو 2023، هي يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، بمناسبة وقفة عرفات، وثاني إجازة هي الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 والخميس الموافق 29 يونيو 2023، والجمعة الموافق 30 يونيو 2023، وحتي 1 يوليو 2023 بمناسبة عيد عيد الأضحي المبارك.

ويضم شهر يونيو إجازة 30 يونيو 2023، والتي من المتوقع أن يُرحل إلى يوم الأحد 2 يوليو 2023، لتزامن موعدها مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك يعني أن الموظفين والطلاب سيحصلون في مطلع شهر يوليو على يومين إجازة.

و يقول الدكتور صبري الجندي، خبري التنمية المحلية، إن الدولة المصرية تشمل العديد من الإجازات، من بينها اجازات مناسبات وأعياد وراحة أسبوعية، وتلك الاجازات لا تساعد على الإنتاج، والمواطن يأخذها كنوع للهروب من العمل وليس لمجرد تغير جو العمل.

إجازات شهر يونيو الرسمية باليوم والتاريخ

إجازات في انتظار المصريين خلال شهر مايو

ماذا تفعل الإجازات الرسمية بالإنتاج؟ 

وأضاف الجندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "نحتاج ترشيد تلك الاجازات، لأنها تؤثر على الانتاج والإنتاجية للمواطن المصري، وكل المؤشرات للإحصائية العالمية تفيد بأن الشعب المصري يكون مجمله غير منتج، وبالتالي لابد ترشيد الاجازات وإعادة اختيار المناسبات التي يتم فيها أخذ إجازة".

وأشار الجندي: "على الحكومة ترشيد نفقاتها، في تلك الأزمة الاقتصادية العالمية، ومن ضمن هذا الترشيد إعادة النظر في الاجازات مدفوعة الأجر، ولا يمكن المساس بالإجازات الدينية، ولكن هناك العديد من الإجازات يستطيع المرء أن يعمل ويحتفل بها أيضا".

ومن ناحية أخرى، تشمل إجازات شهر يونيو 2023 إجازة يوم وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يتم استكمال إجازة العيد في أول أيام شهر يوليو 2023.

ويعتبر شهر يونيو 2023، ثاني أشهر السنة بعد أبريل في عدد أيام الإجازات الرسمية، فبجانب إجازة عيد الأضحى، يأتي يوم 30 يونيو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو الموافق الجمعة، ومن المتوقع أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بترحيل الإجازة إلى يوم الخميس.

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أقل من شهر .. موعد عيد الأضحى 2023

إجازات شهر يوليو 2023 

يوم الأربعاء 19 يوليو، سيكون إجازة رسمية بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية للعام الحالي، ومن المقرر ترحيل الإجازة في نهاية الأسبوع، ويأتي خلال هذا الشهر أيضا إجازة رسمية يوم السبت 23 يوليو بمناسبة ذكرى بثورة 23 يوليو، ومن المقرر ترحيل يوم الإجازة أيضا إلى الخميس نهاية الأسبوع بقرار من مجلس الوزراء.

إجازة عيد الأضحى 

ومن المقرر، ترحيل إجازة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو إلى ثاني أيام شهر يوليو المقبل، نظرًا لتزامنها مع إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 2023.

ويحل عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء 28 يونيو، على أن تبدأ إجازته على النحو التالي:

- الثلاثاء 27 يونيو، إجازة يوم وقفة عرفات.

- الأربعاء 28 يونيو، إجازة أول أيام عيد الأضحى.

- الخميس 29 يونيو، إجازة ثاني أيام عيد الأضحى.

- الجمعة 30 يونيو، إجازة ثالث أيام عيد الأضحى.

- السبت 1 يوليو، إجازة رابع أيام عيد الأضحى.

- الأحد 2 يوليو، إجازة ذكرى الاحتفال بثورة 30 يونيو 2023

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