أخبار التعليم| موعد عيد الأضحى 2023 .. 7 شروط لقبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2023...مطالب بتخفيض أعداد المقبولين بكليات التجارة والحقوق والآداب

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

7 شروط لقبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2023

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لتسليم خطابات الندب للأعضاء المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023 (للملاحظين والمراقبين وأعضاء الشئون القانونية ومقدري الدرجات) ، الأسبوع القادم.

أقل من شهر .. موعد عيد الأضحى 2023

موعد عيد الأضحى 2023 .. بدأ العد التنازلي لشهر ذي الحجة حيث يتسأل جموع المسلمين عن موعد عيد الأضحى 2023 .. ويأتي موعد وقفة عرفات استعدادا للصيام قبل أول يوم عيد الأضحى المعلن موعده فلكيا.

علوم القاهرة: نحرص على تحقيق التباعد بين الطلاب في لجان الامتحانات

أعلن الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، عن انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 لطلاب، وأنه تم إعلان جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثانى على موقع الكلية لجميع المستويات الدراسية.

كليات جامعة القاهرة: الامتحانات تسير وفق الخطة الموضوعة

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

بعد حصوله على جائزة الدولة للتفوق.. عميد آثار القاهرة: بداية لانطلاقة جديدة

فاز الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة والملحق الثقافي السابق بسفارة جمهورية مصر العربية بجمهورية أوزبكستان بجائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية لعام 2023، وذلك تقديرا من المجلس الأعلى للثقافة لجهوده العلمية والثقافية والإدارية وإنتاجه العلمى والثقافى المتميز، حيث اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وذلك بعد اجتماع المجلس رقم 69.

المنشاوي: إنشاء كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة أسيوط الأهلية

عقد مجلس جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، جلسته الشهرية، عن شهر مايو 2023؛ لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة ، وبحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة والقائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، وعمداء الكليات ؛أعضاء مجلس الجامعة ، و شوكت صابر أمين عام الجامعة .

لطلاب الثانوية العامة 2023.. الجامعات تطرح برامج تتماشى مع احتياجات سوق العمل|تفاصيل

أيام قليلة وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وكثير من الطلاب يختار الكلية التي يدخلها دون النظر إذا كانت هذه الكلية ستكون سببا في إيجاد فرصة عمل في المستقبل أم لا؛ مما أدى إلى وجود نسبة كبيرة من البطالة في مصر بين الخريجين، بسبب أن معظم ممن تخرجوا كانوا طلابًا في كليات ليست مطلوبة في سوق العمل.

مطالب بتخفيض أعداد المقبولين بكليات التجارة والحقوق والآداب في تنسيق الجامعات 2023

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس ، إن هناك توجه لإنشاء العديد من الكليات الجديدة واستحداث البرامج الجديدة في كافة الكليات وعلى مستوى الجامعات المصرية ومنها أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط.

جامعة الدلتا التكنولوجية: نحرص على التأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها

تستعد الجامعات التكنولوجية لإنهاء كل الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، طبقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وفقا للخريطة الزمنية للامتحانات كما هي دون تغيير أو تأجيل أو تعديل.

جامعة جنوب الوادي تتعاون مع شركة السكر لربط البحث العلمي بالصناعة

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، بجلسته الأخيرة، المنعقدة بمقر الجامعة بقنا ، برئاسة الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، على بروتوكول التعاون بين الجامعة وجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر لتحقيق أهداف متعددة تغطى كافة مجالات أهداف التنمية المستدامة، والتبادل الأكاديمى بين الجانبين.

مدير إعداد القادة يعلن الخطة الاستراتيجية للمعهد تأهيل وإعداد القيادات

عقدت جامعة الزقازيق بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محاضرة بعنوان (تأهيل المرشحين للقيادة بمهارات الأتيكيت) بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وذلك ضمن الدورة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس المرشحين لشغل المناصب القيادية (منصب عميد كلية او معهد)، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد على الدرندلى رئيس الجامعة، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتورة نجلاء فتحى مدير المركز.