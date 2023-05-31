الصحف الكويتية اليوم| عودة أفراد مهمة خاصة لمحطة الفضاء الدولية تضم أول امرأة عربية.. الإمارات تنسحب من «البحرية الموحدة».. و«حرب المسيرات» تستعر بين موسكو وكييف.. وحل أزمة سقف الديون الأمريكية

الكويت: أزمة العمالة الفلبينية نحو الحل

أردوغان يتعهد بخفض التضخم لخانة الآحاد: سنجذب الاستثمارات

استمرار المعارك في السودان.. والبرهان يُهدد باستخدام القوة المميتة

الجيش اللبناني يعلن تحرير المواطن السعودي المختطف.. وميقاتي يهنئ

«الناتو» ينشر قوات إضافية في كوسوفو.. ويدعو إلى وقف العنف

إيران تترقب حلحلة نووية وتقاربا استراتيجيا مع السعودية

لجنة القواعد بمجلس النواب الأمريكي تقر تشريع سقف الديون

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، ذكرت صحيفة الراي أن باب التنازل لانتخابات مجلس الأمة 2023 المقرر عقدها في السادس من يونيو المقبل أغلق أمس الثلاثاء على اجمالي عدد المرشحين المتنازلين البالغ عددهم 40 مرشحا ليبلغ صافي المرشحين والمرشحات بعد طلبات التنازل 207 مرشحين.

وتنازل عن خوض الانتخابات في الدائرة الأولى كل من ساره حسين الدابي وفاضل عبدالكريم الاطرم ليبلغ اجمالي المرشحين في الدائرة 34 مرشحا.



وأشارت صحيفة الأنباء إلى استقبال رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في قصر بيان أمس وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة شؤون المرأة والطفولة مي البغلي، حيث قدمت له المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.بيبي حمد العميري ونائبتها د.ناهد العتيقي، وذلك بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تسهيل جميع معاملات المواطنين ذوي الإعاقة وتوفير كل سبل الراحة لهم من خلال إنشاء مكاتب خاصة لاستقبالهم في وزارات الدولة لتذليل أي صعوبات تواجههم.

أوضحت صحيفة الوطن تأكيد سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح أهمية أواصر الصداقة الدائمة التي تربط البلدين.

وقالت السفيرة الزين الصباح في تصريح بمناسبة إحياء (يوم الذكرى) في الولايات المتحدة "إنه لمن دواعي سروري أن تتاح لي الفرصة لتمثيل بلدي دولة الكويت في احتفال لتكريم تضحيات القوات المسلحة الأمريكية".



أفادت صحيفة القبس بأن الهيئة العامة للقوى العاملة قالت إنها قامت وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الهجرة بوزارة الداخلية بإجراءات التحقق من هوياتهن وفحوصاتهن وتسلُّم وثائقهن من خلال سفارة بلدهن تمهيداً لإبعادهن وترحيلهن عن البلاد.

وأحيلت 224 من هؤلاء العاملات إلى إدارة الإبعاد بوزارة الداخلية، وجارٍ إنهاء إجراءات ترحيلهن، وذلك من خلال تكفّل السفارة الفلبينية بجميع تكاليف الترحيل.

ووفق بيان «القوى العاملة» وجَّه الخالد بسرعة إنهاء إجراءات مغادرة العاملات، بينما تبيّن وجود 130 عاملة مسجّل بحقهن قضايا جنائية ومنع سفر وستُتخذ جميع الإجراءات القانونية بحقّهن بالتنسيق مع إدارة التنفيذ بوزارة العدل.



أفادت صحيفة الأنباء باحتفال في قصر بيان أمس الثلاثاء بتسلم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أوراق اعتماد كل من السفير علاء الدين بن محمد نور سفيرا لماليزيا والسفير هوزيه المودوفار كابريرا الثالث سفيرا لجمهورية الفلبين والسفير الدكتور جورج سعيد زاميت سفيرا لجمهورية مالطا والسفير طاهر النضيف خاطر سفيرا لجمهورية تشاد والسفير فلاديمير جيلتوف سفيرا لروسيا الاتحادية وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة الراي إنه بعد عشرة أيام من استكشاف الفضاء وإجراء التجارب العلمية، اختتم رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني مهمتهما في محطة الفضاء الدولية امس، وبدآ رحلة العودة إلى الأرض.

وانفصلت المركبة «دراغون 2»، التي تقل رائدي الفضاء السعوديين ريانة وعلي، عن محطة الفضاء الدولية في المرحلة الأولى من رحلتهما في طريق العودة إلى الأرض.

وبثت هيئة الفضاء السعودية مقطعا مصورا على تويتر، يظهر اللحظات الأخيرة في محطة الفضاء الدولية بعد انتهاء المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين.

وفي سياق المتصل، أبرزت صحيفة الوطن عودة الفريق المكون من أربعة رواد فضاء، يضم أول امرأة عربية على الإطلاق تصل إلى المدار، بسلام إلى الأرض في ختام مهمة بحثية استغرقت 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية.

وهبطت سفينة الفضاء (كرو دراجون) التابعة لشركة سبيس إكس والتي كانت تقل الرواد الأربعة في خليج المكسيك قبالة ساحل بنما سيتي في ولاية فلوريدا الأمريكية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بعد رحلة استغرقت 12 ساعة.



وأشارت صحيفة الجريدة إلى اعلان دولة الإمارات رفضها التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن الأمن البحري والتي وردت مؤخراً في تقاريرٍ صحفية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها نقلته وكالة «وام» إن «دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين. ونتيجةً لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة».

وأكد البيان أن «دولة الإمارات مستمرة في التزامها بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكلٍ مسؤول، وفقاً للقانون الدولي».



أوضحت صحيفة الأنباء تصريح رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بأن القوات المسلحة السودانية ستقاتل حتى آخر جندي «كي يعيش بلدنا في أمان وسلام»، مهددا باستخدام القوة المميتة في مواجهة قوات الدعم السريع حال عدم استجابتها لصوت العقل.

وأضاف البرهان، لدى تفقده القوات المرابطة ببعض المواقع في العاصمة الخرطوم، امس «القوات المسلحة تخوض هذه المعركة نيابة عن شعبها.. ولم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة، لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصع العدو أو يستجب لصوت العقل».



أشارت صحيفة الجريدة إلى اعلان الجيش اللبناني تحرير المواطن السعودي بعد يومين من خطفه في بيروت. وأوضح أن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المخطوف السعودي «مشاري المطيري»، بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية.

وهنأ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم، قوات الجيش بعد تحرير المخطوف السعودي. وأكد ميقاتي، في تصريحات أوردتها قناة «الجديد» اللبنانية، «الإصرار على ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بحصول أي تهديد يطال أمن اللبنانيين والرعايا المتواجدين في لبنان».



أوضحت صحيفة الأنباء تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتخاذ خطوات لحماية المواطنين الأتراك من التضخم المرتفع وتخفيضه ليصبح في خانة الآحاد لتخفيف هذا العبء عن كاهل الشعب، فيما يشبه خارطة طريق لولايته الجديدة، مؤكدا أن «مهمتنا الآن هي وضع أهداف جديدة أمام بلدنا».

وفي كلمته خلال الاجتماع العام السنوي لاتحاد غرف التجارة وتبادل السلع، قال أردوغان إن الحكومة ستجذب الاستثمارات إلى تركيا. وأضاف ان «كل الهجمات التي تعرض لها الاقتصاد التركي واجهناها بمساعدتكم».



أفادت صحيفة الجريدة بأن إيران تحدثت عن حل الوكالة الدولية للطاقة الذرية «بعض الأمور» الخاصة بالملف النووي مع الجمهورية الإسلامية، والمتعلقة تحديداً بواحد من ثلاثة مواقع مشبوهة يجري التحقيق بشأنها بسبب وجود جزيئات يورانيوم. قبل أسبوع من إصدار مجلس حكماء المؤسسة الدولية التابع للأمم المتحدة تقريره ربع السنوي بشأن أنشطة الجمهورية الإسلامية، أكدت أوساط إيرانية، التوصل إلى تفاهم جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أحد المواقع الثلاثة التي تشهد تحقيقاً يتعلق بمزاعم عن وجود جزيئات يورانيوم مخصب بنسبة 83.7% أمس.

دوليا، أفادت صحيفة الوطن بأن تشريع توسط فيه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار اجتاز عقبة مهمة في وقت متأخر من الثلاثاء، إذ أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه اليوم الأربعاء.

وجاء تصويت اللجنة بواقع سبعة إلى ستة لصالح التشريع الذي يقضي بتعليق سقف الدين حتى أول يناير 2025، مما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.



ذكرت صحيفة الانباء أن التوتر ظل مرتفعا في شمال كوسوفو، حيث تجمع محتجون صرب مجددا أمام بلدية زفيتشان بعد يوم واحد من اندلاع مواجهات عنيفة أدت إلى إصابة أكثر من ثلاثين عنصرا من قوة حفظ السلام وإصابة عشرات المتظاهرين.

وأقام جنود بلباس مكافحة الشغب من قوة حفظ السلام (كفور)، التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في كوسوفو، حاجزا حديديا حول مبنى البلدية لمنع مئات المتظاهرين الصرب من الدخول. وأوقفت أمام مبنى البلدية ثلاث مركبات مصفحة تابعة لشرطة كوسوفو التي يثير وجودها غضب الصرب الذين يشكلون غالبية السكان في أربع بلدات بشمال كوسوفو. وتجمع المتظاهرون الصرب أمام مكاتب المجالس البلدية في زفيتشان وليبوسافيتش وزوبين بوتوك، التي تؤمنها قوة «كفور». وكانت القوة المتعددة الجنسيات (كفور) قد أعلنت أنها «تعرضت لهجمات غير مبررة»، بعدما اشتبك متظاهرون مع الشرطة وحاولوا الدخول إلى مبنى بلدية زفيتشان الشمالية.



أوضحت صحيفة الجريدة إعلان مكتب الادعاء العام الاتحادي أنه تم إلقاء القبض على سبعة من أنصار تنظيم «داعش» في عدة ولايات ألمانية. وقال الادعاء إن التحقيق يتعلق بشبكة تمويل للتنظيم.

فيما أوضح الادعاء أنه تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص في ولاية شمال الراين وستفاليا وشخص في كل من ولايات بادن فورتمبيرج وراينلند بالاتينات وبريمن.



أشارت صحيفة الجريدة إلى اعلان روسيا إسقاط ثماني مسيرات أوكرانية استهدفت موسكو ومحيطها في هجوم غير اعتيادي اعتبرته الاخيرة «ردا» من أوكرانيا على الضربات الروسية الأخيرة التي استهدفت خصوصا عاصمتها كييف.

وقال المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف «من الواضح تماما أننا نتحدث عن رد من نظام كييف على ضرباتنا الفعالة جدا على أحد مراكزه القيادية».

وأتى الهجوم الاخير على موسكو بعد هجوم آخر بـ«مسيرات» روسية طال العاصمة الأوكرانية كييف ليلا وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى على ما قال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو.



وذكرت صحيفة الوطن أن عمدة مقاطعة كراسنودار الروسية، فينيامين كوندراتييف، قال إن حريقا اندلع في مصفاة "أفيبسكي" لتكرير النفط، ورحج أن يكون السبب وراء ذلك هجوم بطائرة مسيرة.

وقال عمدة كراسنودار في قناته على "تيليغرام"، اليوم الأربعاء، إن حريقا اندلع في مصفاة "أفيبسك"، في إحدى وحدات ضخ المازوت، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرة بدون طيار هي السبب في الحادث.



وأفادت صحيفة الراي بان زلزالا بقوة 6.2 درجة وقع، اليوم الأربعاء، في المحيط الهادئ قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت الهيئة إنّ الزلزال وقع في الساعة 02:21 بتوقيت غرينتش على عُمق 33 كيلومترا قرب جزر أوكلاند، الأرخبيل الصغير غير المأهول عملياً والواقع على بُعد 450 كيلومترا من جزيرة الجنوب النيوزيلندية.

