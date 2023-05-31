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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من مجموعة دولتشي جابانا.. نادين نسيب تستعرض رشاقتها بفستان مجسم ولامع

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

خضعت الفنانة نادين نسيب نجيم لجلسة تصوير خلال حضورها مهرجان كان السينمائي في دورته 76، وقامت بمشاركتها مع  متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة نادين نسيب نجيم في مهرجان كان

وأطلت نادين نسيب نجيم بفستان كت طويل ومجسم باللون البينك اللامع، من مجموعة أزياء “دولتشي جابانا”.

 

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وتركت نادين نجيم خصلات شعرها منسدلة بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تلاءم مع تفاصيل إطلالتها.

 

 

واختارت نادين بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكرا، والآي لاينر، والكحل الأسود، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

 

 

وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، فاختارت كوليهات وقرطين وخواتم من الألماس باللون الفضي.

 

نادين نادين نسيب نجيم إطلالة نادين نسيب نجيم تفاصيل إطلالة نادين نسيب نجيم مهرجان كان

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