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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للتدخين.. طرق فعالة تساعدك على الإقلاع عنها نهائيا

طرق فعالة تساعدك
طرق فعالة تساعدك في الإقلاع عن التدخين

يحتفل العالم باليوم العالمي للتدخين، والتي تعتبر عادة ملحة لا يمكن الإستغناء عنها عند البعض، ولكن يمكن بإتباع بعض الخطوات، أن تساعده على الإقلاع عن التدخين

 

طرق فعالة تساعدك في الإقلاع عن التدخين

 

وعندما تشعر بالرغبة في تدخين التبغ، يجب وضع بعض الأمور في ذهنك، كي تستطيع الإقلاع عن التدخين، وفيما يلي هناك طرق قد تساعدك على مقاومة الرغبة في التدخين أو والرغبة الملحة في تعاطي التبغ، وتشمل :

 

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_ البحث عن دافع قوي للإقلاع عن التدخين:
للحصول على الدافع، تحتاج إلى سبب قوي وشخصي للإقلاع عن هذه العادة، وقد يكون لحماية عائلتك من الدخان المستعمل، أو تقليل فرصتك في الإصابة بسرطان الرئة أو أمراض القلب أو غيرها من الحالات، اختر سببًا قويًا بما يكفي للتفوق على رغبتك.

_ النظر في علاجات بديلة عن النيكوتين:
عندما تتوقف عن التدخين، فإن سحب النيكوتين قد يعطيك أعراضا سلبية كالصداع، أو يؤثر على حالتك المزاجية، أو يستنزف طاقتك، وإن الرغبة في "سحب النيكوتين مرة واحد" أمر صعب، ويمكن لعلاج عن طريق بدائل النيكوتين وكبح هذه الحوافز.

_ إستخدام أدوية بديلة تقلل من اعراض الانسحاب:
يمكن للأدوية أن تحدّ من الرغبة الشديدة وقد تجعل التدخين أقل إرضاءً بعدما كنت تلتقط سيجارة، ويمكن للأدوية الأخرى تخفيف أعراض الانسحاب ، مثل: الاكتئاب أو مشاكل التركيز.
 
_ احصل على الدعم من عائلتك وأصدقائك:
أخبر أصدقاءك وعائلتك وأشخاصا آخرين مقربين لك من أنك تحاول الإقلاع، يمكنهم أن يشجعك على الاستمرار، ويمكنك أيضًا الانضمام إلى مجموعة دعم أو التحدث إلى مستشار العلاج السلوكي هو نوع من المشورة التي تساعدك على تحديد والتشبث باستراتيجيات الإقلاع عن التدخين.

 

طرق فعالة تساعدك في الإقلاع عن التدخين




_ الابتعاد عن العادات المرتبطة بالتدخين:
إذا كنت تدخن في الغالب عندما تشرب القهوة، فتوجه إلى الشاي لبضعة أسابيع، وإذا كنت عادة ما تدخن بعد تناول الوجبات، فابحث عن شيء آخر يمكنك القيام به بدلًا من ذلك، مثل تنظيف أسنانك أو التنزه أو إرسال رسالة نصية إلى صديق أو مضغ العلكة.


_ تنظيف منزلك من الروائح العالقة بسبب التدخين:
بمجرد أن تدخن سيجارتك الأخيرة، قم بإلقاء جميع منافض السجائر والقداحات، وقم بغسلها تحمل رائحة السجائر، ونظف السجاد الخاص بك، والستائر، ومواد التنجيد، واستخدم معطرات الهواء للتخلص من تلك الرائحة المألوفة، وإذا كنت تدخن في سيارتك، فقم بتنظيفها أيضًا، فلا تريد أن ترى أو تشم رائحة أي شيء يذكرك بالتدخين.
 

_ تعمد القيام بالرياضات كثيرة الحركة:
يمكن أن تمارس رياضات نشطة للحد من الرغبة الشديدة في النيكوتين و تخفيف بعض أعراض الانسحاب، عندما ترغب في التدخين، ضع حذاء التزلج على الثلج أو أحذية الركض بدلًا من ذلك، حيث إن التمارين الخفيفة تساعد على  الإقلاع، مثل: المشي مع الكلب، أو سحب الأعشاب الضارة من الحديقة. كما أن السعرات الحرارية التي تحرقها ستحافظ على زيادة الوزن التي اكتسبتها عند الإقلاع عن التدخين.
 
_ تناول الفواكه والخضراوات بكثرة:
لا تحاول اتباع نظام غذائي بينما تتخلى عن السجائر، حيث إن الكثير من الحرمان يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية. بدلًا من ذلك، لذا حافظ على الأشياء البسيطة وحاول تتناول المزيد من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

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