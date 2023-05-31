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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023

صدى البلد

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أسماء الطلاب الأوائل على الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة حيث اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني  لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٢  / ٢٠٢٣  بنسبة نجاح   ٨٥.١ %.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٥٣٣ طالب وطالبة  حضر منهم ١٨٤٣٥٢ طالب وطالبة ونجح ١٥٦٧٩٩.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠ % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٨ % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.١ % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٤.٩ % ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٧٤.٣% .

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم  أن هناك ٢٥٩ طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية مشيرا الى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى  المحافظة بنسبة نجاح ٩٨.١٥%  ، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٧٢ % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٢٤% .


ويمكن للطالب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة 2023 من خلال بوابة صدى البلد بالضغط هنا

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الضغط هنا  .

أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023
أوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة 2023

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