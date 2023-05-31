أخبار الفن.. فيديو يفضح حقيقة زواج حورية فرغلي ونزار الفارس.. حريق بمنزل منة فضالي.. ومحمد رمضان يثير الجدل في موناكو

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية.

«هارلي» رمضان يتصدر إيرادات السينما.. وسباق شرس بين «يوم 13» و«بعد الشر»

تشهد دور العرض السينمائية، 9 أفلام جديدة، تتنافس بشباك التذاكر في موسم عيد الفطر، وهي “هارلي” و"ابن الحاج أحمد" و"ساعة إجابة" و"يوم 13" و"مغامرات كوكو" و"بعد الشر" و"رمسيس باريس" و"شوجر دادى" و"رهبة"، ونستعرض إجمالي إيراداتها في السطور التالية.

رحلة على اليخت.. محمد رمضان يثير الجدل في موناكو| فيديو

نشر الفنان محمد رمضان عددا من الصور ومقطع فيديو له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” أثناء تواجده فى موناكو.

وأثار رمضان حالة من الجدل الواسع بسبب ظهوره بسيارة وعارى الصدر وعلى يخت فى عرض البحر.

أغلب الأجهزة اتحرقت.. حريق يلتهم منزل منة فضالي بسبب ماس كهربائي

نشرت الفنانة منة فضالي تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” تعلن فيه عن تعرض منزلها إلى نشوب حريق بسبب ماس كهربائى.

وكتبت منة فضالى: “قدر الله وما شاء فعل، حصل قفلة في الفيلا عندي، وخسائر كتير والحمد لله إن الدنيا مولعتش، علشان كهربائي عديم الأمانة في الكومبوند، يعمل شغل فاشل نتيجته إن أغلب الأجهزة عندي اتحرقت، وحاجات كتير باظت، يعني محدش عنده ضمير، ولا يفرق معاهم أرواح أو خسائر الناس”.

فارق العمر 54 عاما.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الكويتية نور الفلاح

كشف النجم العالمي آل باتشينو لموقع TMZ الأمريكي، أنه ينتظر مولوده الرابع من زوجته المنتجة الكويتية نور الفلاح.

وقال آل باتشينو، البالغ من العمر 83 عاما، إنه ينتظر مولوده من زوجته البالغة من العمر 29 عاما، أى أنه يكبرها بـ 54 عاما.

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس، مقطع فيديو من حلقة برنامجه الذى يعرض على قناة “دجلة” العراقية والتي استضاف فيها الفنانة حورية فرغلي.

وظهر نزار الفارس، فى نهاية الفيديو وهو يطلب يد حورية فرغلي وقال لها: "أنا بتقدم ليكى على الهواء مبروك عليكى أنا"، وكان رد فعل حورية فرغلي: "مبروك عليك أنا".

حسام حبيب: بحب شيرين أكتر منها وعلاقتنا تحسنت بعد ابتعاد بعض الأشخاص

كشف الفنان حسام حبيب عن حبه الشديد لزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدا أنه يحبها أكثر منها، وذلك خلال لقاء له ببرنامج et بالعربى.

وقال حسام حبيب: “فيه ناس وحشة لما بعدوا عننا الحمد لله الحياة ظبطت، ربنا يبعدهم عننا ويكفينا شرهم، أنا حاسس إني بحب شيرين أكتر ما هي بتحبني، وبعد نجاحها قلتلها أنا عايز أشتغل تاني، وأقدم أغاني جديدة، عملنا أغنية مختلفة خالص، وأغنية فرحانة عشان نقدمها سوا”.

وكشف الفنان حسام حبيب عن تعاونه مع زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب فى أكثر من أغنية، وذلك بعد عودتهما سويا.