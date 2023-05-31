بضربة واحدة.. الجيش الروسي يكبد أوكرانيا خسائر فادحة

قالت صحيفة “آسيا تايمز”، إن الضربة التي شنتها القوات الجوية الروسية على مطار ستاروكونستانتينوف العسكري في منطقة خميلنيتسكي تسببت في أضرار جسيمة، ودمرت الطائرات المقاتلة وصواريخ “ستورم شادو”.

وأضافت: "في 29 مايو، هاجم الروس اللواء الجوي التكتيكي السابع مطار ستاروكونستانتينوف العسكري.. وتضررت أو دمرت خمس طائرات Su-24، وتضررت منشآت تخزين صواريخ ستورم شادو”.

وأشارت إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الوحدة هي الوحيدة المجهزة بـ “ستورم شادو”.

وأوضحت أن “فقدان الطائرات والصواريخ يمثل ضربة خطيرة لأوكرانيا، مما تسبب في الكثير من الضوضاء”.

وفي وقت سابق، أكد يوري إجنات، مستشار قيادة القوات الجوية للقوات الأوكرانية، الضربة الروسية يوم 29 مايو، وقال إنها استهدفت مطارًا عسكريًا في منطقة خميلنيتسكي بأوكرانيا.