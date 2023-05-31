شاهد.. أمير أردني يقيم حمام العريس في منزله احتفاء بـ ولي العهد

نشرت وكالة الأنباء الأردنية بترا؛ صورا من حمام العريس الذي أقامه الأمير عمر بن فيصل لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمشاركة عدد من أقاربه ورفاقه في القوات المسلحة بمنزل الأمير فيصل.

ولي العهد الأردني

وفي سياق متصل؛ خصصت جامعة الزرقاء 10 مقاعد دراسية ابتهاجا بزفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد .

وذكرت الجامعة في بيان صحفي ، اليوم الأربعاء، أن المنح ستخصص لأبناء محافظة الزرقاء وبالتعاون مع محافظ الزرقاء، إيمانا من شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار بعظم هذه المناسبة التي أدخلت الفرحة والسرور لقلوب الأردنيين، ولمساعدة الساعين من أبناء المجتمع المحلي لاستكمال دراستهم ليكونوا بناة الوطن وعماده.

وهنأ الدكتور محمود أبو شعيرة، رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (مالكة جامعة الزرقاء) ورياض ومدارس جامعة الزرقاء وكلية الزرقاء التقنية المتوسطة) وأعضاء المجلس، الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن والملكة رانيا العبد الله والأسرة الهاشمية والشعب الأردني بزفاف أمير الشباب ولي العهد الأمين الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة السيف، متمنين لهما حياة ملؤها السعادة والهناء .