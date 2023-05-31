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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا حاجة للدولار .. إجراء عاجل من المركزي العراقي

العراق - علم
العراق - علم

أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، قرارًا عاجلًا حدّد فيه الجهة المسئولة عن بيع الدولار بالسعر الموازي، فيما أكد أن الدينار هو العملة الوطنية ولا حاجة للتعامل بغيره.
 
من جانبه؛ قال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي محمد يونس، في تصريح للوكالة الرسمية إن "الهدف من إطلاق البنك المركزي للحزم الثلاثة المتتابعة هو الحفاظ على استقرار سعر الصرف والتعامل بالسعر الرسمي وتم إطلاق البيع من خلال منصات البيع النقدي".
 
وأوضح أن البنك يعتمد حالياً آلية لتحسين الإجراءات وتسهيل عمليات تحويل الحوالات وتذليل جميع الصعوبات لافتاً إلى أن صغار التجار ممن لا يحق لهم الدخول إلى المنصة هم من يشترون الدولار ويتعاملون بالسعر الموازي ويضغطون ويشكلون طلباً عليه أما بقية الشركات التجارية فهي تدخل المنصة وتجري حوالاتها بصورة طبيعية وبالسعر الرسمي".
 
وأشار الي ان الجهات الأعضاء في لجنة دعم الدينار العراقي تتواصل مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء والبنك المركزي لدعم الدينار واستقرار سعر الصرف ومنع التعامل غير الرسمي بسبب عدم وجود حاجة للتعامل بالدولار في العراق".
 
وبين أن من يضاربون بالدولار يخرقون القانون والتعامل معهم يتم عبر القضاء العراقي".

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