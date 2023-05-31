أحمد موسى يوجه رسالة إلى جمهور الأهلي قبل نهائي دوري الأبطال 

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جميع الجماهير التى ستحضر مباراة الأهلي والوداد المغربي عليهم التشجيع فقط، معلقًا :" اللي بيحب الأهلي مش هيعمل له مشكلة.. هناك من يحاول عرقلة عودة الجماهير للملاعب".

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، «شجع فريقك بروح رياضية.. ويارب الأهلي يفوز بهدفين في المباراة الأولى بالقاهرة الأحد المقبل، قبل لقاء الوداد في المغرب، الأحد بعد المقبل».

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن اليوم كان هناك اجتماع لـ رئيس مجلس الوزراء، وتم الحديث بين الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بخصوص الحضور الجماهيري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وأضاف أنه تمت الموافقة على طلب وزير الشباب و الرياضة و النادي الأهلي، بشأن الحضور الجماهيري، لـ مباراة الأهلي و الوداد المغربي.



ولفت إلى أن الأعداد سترتفع، وأنه خلال الساعات المقبلة، أو غدًا سيتم الإعلان بشكل رسمي، عن عدد الحضور الجماهيري لـ المباراة.

وأشار إلى أن وزير الداخلية مشكورًا، وافق على زيادة عدد الجماهير عن 20 ألفا، وأن العدد سيتم الإعلان عنه.



وكشف موسى، أنه تحدث اليوم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، عن عدد الحضور الجماهيري، وأكد أن الحضور سيليق بـ المباراة النهائية والنادي الأهلي.

وأوضح أن وزارة الشباب و الرياضة تواصلت مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وطلب موسى من الجماهير:" أرجوكم .. الرجاء من جماهير الأهلي .. لا تضعوا ناديكم أمام أى موقف، وأن عليكم التشجيع، ومباراة الأحد تحتاج لـ التشجيع فقط، من أجل أن يصل الحضور لـ السعة الكاملة.

وكشف أحمد موسى، أن شركة تذكرتي ستبدأ طرح تذاكر إضافية لجماهير النادي الأهلي والوداد المغربي.

وأشار إلى أن الأهلي يلعب باسم مصر، و على الجميع مساندة الأهلي، و الوقوف خلفه، من أجل الحصول على اللقب، وأن أي فريق في هذا الموقف سيقف الجميع خلفه، لأن هذا النادي يلعب باسم مصر.

ولفت إلى أن مباراة الأهلي و الوداد يتابعها الجميع من كل دول العالم، وأن جماهير الأهلي عليها أن تظهر بصورة مميزة.