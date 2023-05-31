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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء .. إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب 11 شخصاً، اليوم الأربعاء في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية ميدوم بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز الواسطى شمال بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية ميدوم بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز الواسطى، وتم التوجيه بسرعة نقل المصابين إلي أقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم.

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وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين  سيد صلاح عبود، 27 سنة، مصاباً بكسر بالضلوع، ومصاب مجهول الإسم والهوية، 25 سنة، مصاباً باشتباة مابعد الارتجاج، وجرح قطعى بفروة الرأس 20 سم، ورمضان فتحى رمضان 35 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد  رجب عبدالعظيم 43 سنة، مصاباً باشتباة مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وعصام حسن فتحى، 33 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد صابر فرج 30 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج مع كدمات بالعمود الفقري.

كما أصيب محمد أحمد فتحي، 20 سنة،  مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيسر، وجروح وسحجات بالجسم، ومحمود رمضان معوض 24 سنة،  مصاباً بكدمات وجروح بالعمود الفقري 
أحمد نظيم محمد 43 سنة، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، أشرف عبدالنبي رمضان 26 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالفقرات القطنية وكدمات بالجانب الأيمن،  وعصام سيد محمد 35 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيسر وجميعهم مقيمون بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفي الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

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