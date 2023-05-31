أستاذ بكيلة الاقتصاد : المجلس الأعلى للتعليم مقترح مهم في توقيت جوهري

قالت الدكتورة غادة موسى أستاذ بكيلة الاقتصاد وعضو مجلس أمناء كتلة "الحوار"، إن المجلس الأعلى للتعليم والتدريب مقترح مهم جدا وفي توقيت مهم جدا، وكتلة الحوار تثمن هذا المشروع جدا.

وتابعت خلال استضافتها في برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز" من مقر "الحوار الوطني"، أن الهدف الآن حوكمة مشروع القانون، عبر النظر إلى كيفية اتخاذ القرار عبر الدائرة المعنية من خبراء ومستشارين ومهمومين بقضية التعليم، وعبر دائرة أوسع من المهتمين بالمشروع.

بقرارات مهمة لها

وأوضحت أنه يجب التركيز على وجود خبراء في التعليم، ثم وجود تنفيذيين لديهم خبرة داخل المجلس، حتى أخرج بقرارات مهمة لها جدول زمني محدد، وإستراتيجية لها توقيت محدد تنتهي فيه، وبالتالي أستطيع حساب تكلفة المشروع، وهل مخرجاته ستكون مناسبة لهذه التكلفة.