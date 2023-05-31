الوطنية للإعلام تكرم المذيعة القديرة سناء منصور

قالت الإعلامية سناء منصور، إن كلا من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام "حسين زين"، و رئيس الإذاعات المصرية "محمد نوار"، قاما بتكريم مجموعة من القامات الإعلامية الموجودين حاليا على الشاشة.

و عبرت سناء منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي ام سي"، عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم و مقابلتها للعديد من القامات والرواد به.



وأوضحت سناء منصور، أنها لم تكن فقط عملية تكريم و لكن "حسين زين" طلب من إحدى القنوات أن تكون معلمة ومدربة وتختلط بالشباب لمدة شهر قادم لتساهم في تقديم برامج بالاشتراك مع الشباب والاستفادة من خبراتها.

وتابعت: "الإذاعة العريقة هنا القاهرة"، نشرت الثقافة و الفنون و الترفيه في كل أنحاء الوطن العربي، و هي إذاعة رائدة، مؤكدة أن الراديو هو أقوى أسلحة القوى الناعمة المصرية.