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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تأجيل قروض المزارعين | طلب علني من نقيب الفلاحين بسبب المانجو

زراعة المانجو
زراعة المانجو

كشف حسين ابو صدام نقيب الفلاحين تأثير العواصف الجوية والتغيرات المناخية التي حدثت الأسبوع الماضي وسقوط عقود المانجو وخسارة المزارعين.

وقال أبو صدام: الرياح كانت أقوى من رياح الخماسين  واسقطت عقود المانجو، وتسببت في خسائر للمزارعين، موضحا أن الاسماعيلية اكثر المحافظات تضررا، وأن ما يقرب من 30 % من المحصول سقط قبل أوانه.

طالب نقيب الفلاحين بتنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي

 

وأوضح  ابو صدام  نقيب الفلاحين في مداخلة هاتفية مع الاعلامية انجي انور لبرنامج مصر جديدة المذاع على قناة etc  أنه في مثل هذا الوقت من كل عام  يحدث سقوط لعقود  وازهارالمانجو، لكن بكميات بسيطة، متوقعا أن يكون موسم هذا العام جيدا رغم المساحات المتضررة، وان يساهم ما سقطت من محصول في زيادة جودة وحجم ما تبقى من المانجو.

وطالب نقيب الفلاحين بتنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي صدرت عام 2015، بإنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض المتضررين في حالة الخسائر  الطبيعية كالآفات والرياح والسيول او ما شابه، فضلا عن تقييم اضرار المزارعين وتعويضهم، ومطالبة البنوك بتأجيل قروض المزارعين.

مشيرا الي أن هناك ما يقرب من 310 آلاف فدان مزروعين من المانجو، منهم 120 الف فدان في الاسماعيلية، وبالتالي فالمزارع الاسماعيلاوي يعتمد على محصول المانجو بشكل اساسي، فضلا عن ان اشجار المانجو معمرة وموسمية ولا تطرح ثمارها الا مرة واحدة في العام، المزارع طول العام يهتم باشجارها حتى يحصد الموسم في شهر 8.

نفي نقيب الفلاحين  الشائعات التي تتردد بشأن رش محصول المانجو الذي سقط بالمبيدات لينضج تفاديا للخسائر التي حدثت لدى بعض المزارعين، قال تلك الشائعات ليس لها اساس من الصحة  لان المانجو التي سقطت ليست في طور التعجين وصغيرة جدا، لا  يمكن ان تنضج بهذه الطريقة، ولا يوجد اي ضرر من تناول المانجو ، لكن الضرر في ضعف الانتاجية.

 

نقيب الفلاحين العواصف الجوية المانجا التغيرات المناخية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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