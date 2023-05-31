أول مصري برتبة محقق بشرطة نيويورك.. تفاصيل

‏قال محمد أمين أول شخص مصري يحصل على رتبة محق من الدرجة الأولى في شرطة نيويورك أنه حصل على هذه الترقية في جهاز شرطة نيويورك اكبر جهاز شرطة في العالم وفيه حوالي 35 الف ضابط مسلح.

‏وتابع محمد أمين خلال لقاء له في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن للحصول على هذه الترقية تمر بثلاث امتحانات ولكن الترقية الخاصة به كانت بسبب التميز في مجال عمله وأنه لم يمر بهذه الامتحانات.

مسؤول عن دور العبادة في المدينة

وأضاف أنه يعمل في المجال الشرطي منذ 16 عاما وأن تخصصه هو المسؤول عن دور العبادة في المدينة عن حوالي 8 الاف دور عبادة من جميع الديانات.