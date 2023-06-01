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رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يفعل قشر الليمون لجسمك؟

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد قشر الليمون المغلي .


·  يُعد مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية وفيتامين ج اللذانِ يحتاجهما الجسم لتعزيز صحته.


·  يحتوي قشر الليمون على مركبات تمتلك خصائص مضادة للجراثيم، ممّا يُمكن أن يُساهم في الحد من نمو الكائنات الحية الدقيقة في الفم، وبالتالي التقليل من احتمالية إصابته بالأمراض.


·يُعزز صحة الجهاز المناعي، ويُقلل من احتمالية الإصابة بالعديد من الأمراض، وذلك لمحتواه الغني ببعض المركبات المضادة للأكسدة.


· يُحسن صحة القلب من خلال خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وبعض عوامل الإصابة الأخرى؛ وذلك لمحتواه من مركبات الفلافونويد، وفيتامين ج، والبكتين


.  يُقلل من احتمالية الإصابة ببعض أنواع السرطان.
· يُقلل من حجم حصوات المرارة.
· يُقلل من احتمالية الإصابة بالسكتات الدماغية، وبعض أنواع السرطان.
·يُخفض المستويات المرتفعة من ضغط الدم.
· يحافظ على صحة البشرة ونضارتها.
· يُخفف من الأعراض المرافقة للربو.
· يزيد من كفاءة امتصاص الجسم للحديد.
· يُعزز صحة الجهاز المناعي.
· يزيد من احتمالية فقدان الوزن.
.

الجهاز المناعي السكتات الدماغية مستويات الكوليسترول

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