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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز ناصر الجديدة يتفقد تنفيذ 360 شقة بمبادرة سكن كل المصريين

صدى البلد


اجتمع المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، مع ممثلي شركة أبناء حسن علام لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع أعمال البنية الأساسية بالمرحلة الأولي بالمدينة على مساحة ١٦٠٠ فدان.

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وفي ذات السياق، تفقد المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة أعمال الإنشاءات الجاري تنفيذها لعدد 360 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " حيث جارٍ الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني وأعمال المباني للعمارات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها طبقاَ لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشدد المهندس ياسر عبدالله رمضان، على الشركة المنفذة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من المشروع، وتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة.


 

الاسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار المبادرة الرئاسية مدينة ناصر الجديدة ياسر عبدالله رمضان

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