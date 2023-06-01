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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حصد 10 ألقاب.. أرقام قياسية لـ أفشة نجم الأهلي محليا وقاريا

مباراة الأهلي وبيراميدز
مباراة الأهلي وبيراميدز

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة نظيره الوداد المغربي يوم الأحد القادم فى ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

ويحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر ضيفا على نظيره الوداد المغربي على ملعب مركب محمد الخامس يوم 11 يونيو الجاري في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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أرقام محمد مجدى قفشة مع النادي الأهلي 
 

 شارك محمد مجدى أفشة بقميص النادي الأهلي في مختلف البطولات المحلية والقارية في 176 مباراة
سجل محمد مجدى أفشة بقميص النادي الأهلي في مختلف البطولات المحلية والقارية  33 هدفا
صنع محمد مجدى أفشة بقميص النادي الأهلي في مختلف البطولات المحلية والقارية 38 اسيست
حصد محمد مجدى أفشة بقميص النادي الأهلي في مختلف البطولات المحلية والقارية 10 ألقاب منها 4 فى إفريقيا و3 ألقاب سوبر ولقبين كأس مصر ولقب وحيد فى الدوري الممتاز.    

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موعد جديد لقمة الأهلي والزمالك 

كشفت مصادر مطلعة داخل رابطة الأندية المحترفة عن موعد مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

وذكرت المصادر أن رابطة الأندية المصرية المحترفة استقرت على إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز في الفترة من 12 - 15 يوليو المقبل.

 ويتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة فيما يحتل نادي الزمالك المركز الرابع برصيد 47.

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نهائى دوري الابطال يتسبب فى تأجيل قمة الأهلي والزمالك 

قررت رابطة الأندية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا ومواجهة الوداد فى نهائي البطولة.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 4 يونيو في ستاد القاهرة الدولي، ثم 11 يونيو مباراة الإياب فى مركب محمد الخامس.

وقررت رابطة الأندية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي كان من المقرر لها ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز للأسبوع 31 بسبب إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثية في رادس وبهدف في مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي.
 

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