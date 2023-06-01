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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرمان من الشعباني.. الترجي يتحرك لخطف هدف الزمالك في الميركاتو الصيفي

معين الشعباني
معين الشعباني

أكد تقرير صحفي، أن معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع إلياس الجلاصي، لاعب فريق المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع “football tunisien”، أن معين الشعباني طلب استعادة خدمات صانع الألعاب التونسي إلياس الجلاصي لصفوف الترجي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف الموقع التونسي، أن إلياس الجلاصي يحظى باهتمام نادي الزمالك وبعض أندية الدوري السعودي.

وأشار أن الترجي يفاوض أيضا مدافع ولاعب وسط تونسيين ومهاجم إفريقي، بالإضافة إلى العمل على استعادة لاعبه السابق يوسف البلايلي.

يذكر أن إلياس الجلاصي لعب في صفوف الترجي خلال الفترة من 2015 حتى 2017.

عودة الشعباني للترجي:

وكن مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا وافق مؤخرا على رحيل معين الشعباني لتدريب الترجي التونسي، بناء على رغبة المدرب، خلفا للمدرب نبيل معلول والذي استقال من منصبه عقب الخسارة القاسية أمام الأهلي بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الشعباني الترجي الزمالك إلياس الجلاصى الأهلى

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