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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية وتوسعات رصف الطرق.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عدداً من المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها، من أعمال رصف وتبطين، والتقى بعدد من المواطنين، واستمع لشكوى عدد منهم، موجهاً بسرعة حلها، بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

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وشملت الجولة تفقد محافظ كفر الشيخ، لأعمال الرصف بالموقف العمومي وبشارع مسجد أبو الطيب بالقنطرة البيضاء، والأعمال الجارية بالجزيرة بشارع عبد الهادي راضي، وأعمال توسعة شارع الخليفة، للقضاء على الزحام والتكدس المروري التي عانت منة مدينة كفر الشيخ، موجهاً بسرعة إنهاء الأعمال الجارية.


كما تفقد محافظ كفر الشيخ أعمال التبطين بشرق وغرب كفر الشيخ، مؤكداً أنه جرى تبطين 393 كيلو ترع، ضمن المشروع القومي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنه تابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة والتي تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لري الأراضي الزراعية.

 

وأكد أن محافظة كفر الشيخ هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية والتي سيتم تأهيل أكبر عدد من الترع بها لأنها تقع في نهاية المصبات.
 

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمي جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

 

ولفت إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

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