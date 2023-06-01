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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الخميس

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.140 تريليون جنيه.

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وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 17533 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 21059 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 7338 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3289 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 4927 نقطة.
 

3 مليارات الاسهم القيادية والمتوسطة الأسهم القيادية ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة إيجي إكس 100 متساوي الأوزان إيجي إكس 100

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