مشهد مهيب.. ولي العهد الأردني وقرينته يتوجهان لقصر الحسينية محاطين بالموكب الأحمر

انطلق موكب ولي العهد الأردني الأمير الحسين وقرينته إلى قصر الحسينية محاطين بالموكب الأحمر .

وقدم مجموعة من الشباب عروضا استعراضية أمام موكب ولي العهد الأردني الأمير الحسين وزوجته، وقدم الأمير الحسين التحية للأردنيين المتواجدين في شوارع الأردن أثناء عبور الموكب.

ووسط أجواء احتفالية، عُقد قران الأمير الحسين ولي العهد الأردني على رجوة آل سيف في حفل زفاف مهيب بالأردن.

ويقوم عدد من المواطنين الأردنيين بتوزيع صور الأمير حسين بن عبد الله، في الشوارع والميادين وسط أجواء تملؤها الفرحة كنوع من أنواع التعبير عن سعادتهم والاحتفال بأميرهم وولي عهد مملكتهم.

وأعلنت المملكة يوم الخميس عطلة رسمية حتى تتمكن حشود من الشعب الأردني من التجمع بعد حفل الزفاف للتلويح لموكب الزوجين المكون من سيارات حمراء من طراز لاند روفر، وهو موكب مستوحى من الموكب التقليدي لراكبي الخيول الذين يرتدون معاطف حمراء في عهد مؤسس الدولة الملك عبد الله الأول.