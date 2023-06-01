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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والوداد

صدى البلد

أعلن خالد الغندور عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مباراته مع الوداد في نهائي أفريقيا .

ونشر خالد الغندور مقطع فيديو من برنامجه الإذاعي مع زوجته دينا سليم ، وعلق قائلا :" كالعادة .. دينا سليم "ملكة التوقعات" تتوقع نتيجة مباراة الأهلي والوداد المنتظرة 💣💣.. وخالد الغندور يكشف عن التشكيل الأحمر وتوقع مفاجئ عن مباراة النهائي ".

يدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا مبكرا غداً الجمعة استعداداً لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي المقرر لها مساء الأحد بإستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني على تعديل البرنامج التدريبي لزيادة معدلات التركيز لدى اللاعبين قبل ساعات قليلة من خوض المباراتين الأهم حسب وجهة نظر الجهاز الفني للموسم الحالي.

وكان السويسري كولر منح لاعبيه راحة سلبية أمس بعد أن خاض الفريق تدريباً يوم الثلاثاء بهدف المساواة في الحمل البدني بين اللاعبين، ويعود الفريق لخوض تدريبه الأساسي اليوم بإستاد مختار التتش والذي سيشهد الانتظام الكامل لكل من ياسر إبراهيم ومحمد الشناوي وعلي لطفي وحمدي فتحي.

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