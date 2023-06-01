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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تعلن موعد تنصيب أردوغان .. وإزاحة الستار عن مجلس الوزراء الجديد

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

قال رئيس قسم الاتصالات في الإدارة الرئاسية التركية، فخر الدين ألتون، اليوم الخميس، إن حفل تنصيب رجب طيب أردوغان بمشاركة قادة أجانب وإزاحة الستار عن مجلس الوزراء الجديد، سيقام يوم السبت.

وقال ألتون، في مقابلة مع وسائل إعلان تركية: "من المتوقع أداء اليمين من نواب المجلس الجديد للبرلمان غدا. ويوم السبت، سيقوم السيد الرئيس رجب طيب أردوغان بأداء اليمين في البرلمان، وزيارة ضريح أتاتورك. ثم حفل سيتم عقد حفل التنصيب، الذي سيحضره القادة الأجانب، ثم سيكون هناك عشاء”.

وأضاف: “أعتقد أنه بعد الحفل، سيعلن الرئيس أردوغان عن التكوين الجديد لمجلس الوزراء".

وفي وقت سابق، قال المستشار الرئاسي محمد أوشوم، إن مراسم تنصيب الرئيس التركي المعاد انتخابه رجب طيب أردوغان قد تُقام يوم السبت 3 يونيو.

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وكتب أوشوم، في تغريدة علي “تويتر”، "إذا أعلنت الهيئة العليا للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في الأول من يونيو... قد يبدو التقويم على هذا النحو: حفل التنصيب سيُقام في 3 يونيو في أنقرة، في نفس اليوم الذي سيكشف فيه أردوغان قائمة المرشحين للحكومة الجديدة”.

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