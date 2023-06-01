مخنوق من غير سبب .. 10 أطعمة تعالج الاكتئاب

يعد الاكتئاب من أكثر المشكلات النفسية شيوعا بين جميع الأعمار وهو حالة يعاني فيها الفرد من درجة عالية جدا من الحزن والضيق والمشاعر السلبية وقد لا يعرف حدثا معينا تسبب فى المعاناة من هذه الأزمة.

وفى كثير من الأحيان يرتبط الاكتئاب بنقص بعض العناصر الغذائية فى الجسم مثل فيتامين ب ومضادات الأكسدة والماء.

ووفقا لما ذكره موقع everydayhealth نعرض لكم أهم الأطعمة المرتبطة بعلاج الاكتئاب



الخضر الورقية الداكنة تمد الجسم بكل العناصر الغذائية اللازمة لمحاربة الاكتئاب كما أنها تعالج التهاب الدماغ المرتبط بالحالات الحادة.

التوت لأنه مليء بمضادات الأكسدة التي تعمل على إصلاح الخلايا وكذلك الفراولة والعليق فهم من أفضل الأطعمة المضادة للأكسدة .

الفطر أو المشروم مفيد لخفض نسبة السكر في الدم الذي يؤثر على مزاجك كما أنه يعزز بكتيريا الأمعاء الصحية لذا تناول المشروم يحسن صحتك العقلية والنفسية .

البصل والثوم أطعمة مفيدة فى علاج الاكتئاب المرضى سواء عن طريق اصلاح الخلل فى المعدة أو مضادات الاكسدة القوية الت تحارب الاكتئاب .

الطماطم تحتوي على الكثير من حمض الفوليك وحمض ألفا ليبويك ، وكلاهما مفيد لمحاربة الاكتئاب.

الفاصوليا جيدة بشكل مرضٍ في الألياف التي تساعد على استقرار الحالة المزاجية



البذور مثل الشيا واللب لأنها مصادر صغيرة لكنها قوية من أوميجا 3 التى تحسن الحالة النفسية وتعالج الاكتئاب.

التفاح لأنه غني مضادات الأكسدة والألياف التي يمكن أن تساعد في منع وإصلاح تلف الأكسدة والالتهابات على المستوى الخلوي وتوازن تقلبات السكر في الدم.

الجوز هو أحد أغنى المصادر النباتية لأحماض أوميجا 3 الدهنية التى تدعم وظائف المخ وتقلل من أعراض الاكتئاب.

الأفوكادو لأنه يحتوى على حمض الأوليك يمنحك قوة عقلية ونفسية لأنه غني بالدهون الصحية .