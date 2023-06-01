أئمة الأوقاف ووعاظ الأزهر يجتمعون حول «احترام الكبير» وافتتاح 8 مساجد جديدة.. غدا

حددت وزارة الأوقاف، خطبة احترام الكبير عنوان للجمعة الثانية من ذي القعدة، حيث يجتمع أئمة الأوقاف ووعاظ الأزهر حول موضوع الخطبة من خلال القافلة الدعوية المشتركة.

قافلة دعوية مشتركة مع الأوقاف لشمال وجنوب سيناء والأقصر

كما يوجّه الأزهر الشريف قافلة دعوية مشتركة بين مجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف لأداء خطبة الجمعة غدًا فى عدد من المساجد في محافظات: شمال وجنوب سيناء والأقصر.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عياد، إن القافلة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزارة الأوقاف في تنظيم وتوحيد الجهود الدعوية المبذولة، حيث تستهدف القافلة التواجد في ٣ محافظات مهمة لتنفيذ برنامج دعوي مكثف.

وأضاف د. محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، إنه من المقرر أن تركز القافلة المشتركة على الحديث عن أهمية احترام الكبير والحاجة إلى تقديره، وبيان أثر ذلك في بناء المجتمع المصري والحفاظ على أخلاقه ومواجهة بعض السلوكيات الخاطئة التي يعاني منها المجتمع.

افتتاح 8 مساجد الجمعة الثانية من ذي القعدة

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 8 ) مساجد غدا الجمعة الموافق 2 / 6 / 2023م، منها ( 7 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1163 ) مسجدًا منها ( 939 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 224 ) مسجدًًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

1. الكبير – الشبلي - الجمالية

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

2. عزبة صديق – صفط الحرية – إيتاي البارود

3. النور – بشير أغا - الرحمانية

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

4. عبده – عزبة عبده – الورق – سيدي سالم

5. التقوى – عقلة القبلية – سيدي سالم غرب





مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

6. القبلي – قرية الرهاوي – منشأة القناطر

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

7. التوحيد – الفاروقية – بنها أول

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

1. الرشايدة – الحلفاية قبلي – نجع حمادي