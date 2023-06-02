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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي" .. ندوة بتربية عين شمس

كلية التربية جامعة
كلية التربية جامعة عين شمس

يعقد نادي اليونسكو بكلية التربية جامعة عين شمس، ندوة بعنوان “تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي”، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صفاء شحاتة، القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور علاء الدين عبد الحليم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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ويقدم الندوة الدكتور محمود عطية، أستاذ المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم المساعد كلية التربية جامعة عين شمس، وذلك اليوم الجمعة 2/6/2023 الساعة 8 مساءً عبر تطبيق MS- TEAMS.

والجدير بالذكر، عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان على مدار اليوم حلقة نقاش حول موضوع "المحاكمة الجنائية المنصفة " شارك فيها كل من الدكتور محمد صافى ، أستاذ القانون الدولى العام وعميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، والدكتور جميل عبد الباقى، أستاذ القانون الجنائى وعميد الكلية الأسبق، حيث تحدثا على التوالى حول موضوعى " الالتزام بمواءمة التشريعات الداخلية مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان"، و"ضمانات المتهم فى مرحلة المحاكمة".

 افتتحت الحلقة النقاشية السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، وحضرها السادة أعضاء المجلس، وعدد من الشخصيات العامة والحقوقية ، وخلصت إلى توصيات لضمان تحقيق المحاكمة العادلة والمنصفة.

نادي اليونسكو كلية التربية جامعة عين شمس ندوة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التعليم البحث العلمي الدكتور محمود المتيني Jobs Education

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