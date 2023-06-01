توفيق ربنا هو الأساس.. الحاصلة على 99.8% في الإعدادية تروي قصة نجاحها

"توفيق ربنا هو الأساس والتفوق بأمر الله ولازم نأخذ بالأسباب" بهذه الكلمات بدأت الطالبة سلمى سامر فوزي الحاصلة علي ٩٩.٨٪ في الشهادة الاعدادية القاهرة 2023.

وأضافت الطالبة سلمى، أنها كانت تراجع دروسها بشكل يومى ولم تحدد ساعات المذاكرة ولكن كان أساسيا أن أفهم تماما الدروس التى تحصلها بشكل يومى.

وقدمت الطالبة سلمى، بعض النصائح للطلاب المقبلين على مرحلة الشهادة الإعدادية، “لا حاجة إلى أن يذاكر الطالب دروسه طوال اليوم بشكل كامل، ويكفيه فقط أن يداوم على المذاكرة ويتابع الدروس التي أخذها ويقوم بحل الأسئلة عليها والموضوع هيبقي سهل”، موضحة أنها كانت تذاكر غالبا بمعدل نصف اليوم.

ونصحت طلاب الشهادة الأعدادية، بأن يبدأوا فى فهم كل الدروس التى تلقوها يوما بيوم حتى لا يأتى آخر العام ويكون مطلوب منه المذاكرة أوقات طويلة ويرهق نفسه.

وأوضحت أنها لم تكن تحصل على دروس خصوصية في جميع المواد بل كانت تاخذ في المواد التي كانت لا تستطيع أن تذاكرها بمفردها.

وأشارت الحاصلة على ٩٩.٨٪ في الإعدادية، إلى أن والدها ووالدتها يشجعونها علي الالتحاق بالكلية التي تحلم بها، موضحة أن هوايتها والتي تفضل الالتحاق بها بعد الثانوية هي كلية الطب.

وأعلنت محافظة القاهرة، أوائل الشهادة الإعدادية وذلك بعد أن اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٨٥.١ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٥٣٣ طالبا وطالبة حضر منهم ١٨٤٣٥٢ طالبا وطالبة ونجح ١٥٦٧٩٩.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠ %، ونتيجة الإعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٨ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.١ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٤.٩ % ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٧٤.٣%.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أن هناك ٢٥٩ طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية مشيرا إلى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٨.١٥% ، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٧٢ % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٢٤%.