أخبار السيارات| تعرف على أحدث أسعار BMW X3.. رينو ميجان مستعملة بـ 90 ألف جنيه 

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

تعد السيارة BMW X3 موديل 2023 إحدى أشهر إصدارات العلامة التجارية الألمانية في فئة سيارات الكروس أوفر الرياضية، حيث تتوفر بتصميم أنيق وقدرات تكنولوجية مميزة تجعلها أقوى الخيارات في فئتها.

شهدت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023، زيادة سعرية هي الأحدث خلال العام الجاري، حيث تراوحت بين 25 ألف و 30 ألف جنيه شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، وعلى الرغم من هذه الزيادة، تظل هذه النسخة هي أرخص إصدارات شركة شيري الصينية بالسوق المصري، والتي تبدأ حاليًا من 440 ألف جنيه.

تعتبر السيارة رينو ميجان أحد أشهر سيارات السيدان الفرنسية بالسوق المصري، وحققت انتشارا كبيراً عالمياً وأستمر إنتاجها حتى الآن، وتعتبر من السيارات الشهيرة في سوق المستعمل.

تتنوع السيارات المقدمة داخل السوق المصري، بين فئة السيدان او الهاتشباك، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، بينما يبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة جديدة وبأسعار مناسبة وهم امر يشغل بال العديد، وخاصة وسط الزيادات السعرية الاخيرة التي يشهدها سوق السيارات.

تشهد أسعار السيارات الجديدة تحديثات مستمرة لأسعارها الرسمية، ويضم السوق المصري العديد من العلامات التجارية التي تقدم باقة من الإصدارات المحدثة موديلات 2023.

هناك الكثير من النصائح الخاصة بعالم السيارات، مثل كيفية التغلب على الاعطال الميكانيكية، أو الطرق الصحيحة للقيادة، بالاضافة إلى الكثير من الارشادات الاخرى، ولكن عندما يتعلق الامر بالطقس، فهناك عدد من النصائح التي يجب اتباعها لانهاء الرحلة بسلام وللحفاظ على سيارتك ايضا من بعض المخاطر.