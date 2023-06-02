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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| تعرف على أحدث أسعار BMW X3.. رينو ميجان مستعملة بـ 90 ألف جنيه 

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

 

تعرف على أحدث أسعار BMW X3 الجديدة في مصر

تعد السيارة BMW X3  موديل 2023 إحدى أشهر إصدارات العلامة التجارية الألمانية في فئة سيارات الكروس أوفر الرياضية، حيث تتوفر بتصميم أنيق وقدرات تكنولوجية مميزة تجعلها أقوى الخيارات في فئتها.

 

الأسعار الجديدة لأرخص سيارات شيري في مصر.. اشتري زيرو| صور

شهدت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023، زيادة سعرية هي الأحدث خلال العام الجاري، حيث تراوحت بين 25 ألف و 30 ألف جنيه شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، وعلى الرغم من هذه الزيادة، تظل هذه النسخة هي أرخص إصدارات شركة شيري الصينية بالسوق المصري، والتي تبدأ حاليًا من 440 ألف جنيه.

 

للموظفين.. رينو ميجان مستعملة بـ 90 ألف جنيه | تفاصيل

تعتبر السيارة رينو ميجان أحد أشهر سيارات السيدان الفرنسية بالسوق المصري، وحققت انتشارا كبيراً عالمياً وأستمر إنتاجها حتى الآن، وتعتبر من السيارات الشهيرة في سوق المستعمل.

 

أشهر 5 سيارات اقتصادية في مصر .. تبدأ من 448 ألف جنيه

تتنوع السيارات المقدمة داخل السوق المصري، بين فئة السيدان او الهاتشباك، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، بينما يبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة جديدة وبأسعار مناسبة وهم امر يشغل بال العديد، وخاصة وسط الزيادات السعرية الاخيرة التي يشهدها سوق السيارات.

 

هيونداي ورينو.. أسعار 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

تشهد أسعار السيارات الجديدة تحديثات مستمرة لأسعارها الرسمية، ويضم السوق المصري العديد من العلامات التجارية التي تقدم باقة من الإصدارات المحدثة موديلات 2023.

 

لقائدي السيارات.. 5 خطوات للحماية من مخاطر العواصف وطرق التعامل معها

هناك الكثير من النصائح الخاصة بعالم السيارات، مثل كيفية التغلب على الاعطال الميكانيكية، أو الطرق الصحيحة للقيادة، بالاضافة إلى الكثير من الارشادات الاخرى، ولكن عندما يتعلق الامر بالطقس، فهناك عدد من النصائح التي يجب اتباعها لانهاء الرحلة بسلام وللحفاظ على سيارتك ايضا من بعض المخاطر.

 

 

 

 

السيارات ورينو هيونداي اقتصادية ميجان

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