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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن العرض القطري لـ حمدي فتحي وموقف خماسي الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن موقف مجلس إدارة النادي الأهلي من العرض القطري لضم حمدي فتحي نجم الفريق.

وأكد مدحت شلبي في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت ٢، أن مجلس إدارة الأهلي ينتظر مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي لعقد جلسة مع حمدي فتحي والحديث معه عن العرض ودراسة الأمر. 

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وأضاف مدحت شلبي أنه لا صوت يعلو حاليا فوق صوت مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا مشددا أن الاهلي سيدرس العرض بالإضافة لاستطلاع رأي اللاعب لتحديد القرار النهائي بشأن الموافقة على بيعه بشكل نهائي أو إعارته .

 

وتابع مدحت شلبي أن الاهلي سيعقد جلسه مع رامي ربيعه، محمد هاني، حسين الشحات، وياسر ابراهيم لتجديد العقد ولكن عقب مباراة النهائي الإفريقي. 

ابطال افريقيا الأهلى الاعلامي مدحت شلبي النادي الأهلي أون تايم سبورت حسين الشحات دوري ابطال افريقيا رامي ربيعه

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