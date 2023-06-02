دول تمتلك أقوى جيوش العالم.. أمريكا في الصدارة ومصر الأولى عربيا| شاهد

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن دول عربية تتصدر قائمة أقوي الجيوش بالعالم لعام 2023، فهي ما بين الولايات المتحدة وروسيا والصين ومصر والسعودية.

تصدرت كل من أمريكا وروسيا قائمة أقوي جيوش العالم، واحتلت أمريكا المركز الأول عالميا بحسب تصنيف “global firepower” فإن عدد القوى العاملة في الجيش الأمريكي أكثر من مليون جندي.

تقدر قيمة الميزانية العسكرية بأكثر من ٧٦١ مليار دولار، حيث يمتلك الحيش الأميركي ١٣،٣٠٠ طائرة حربية و ٥،٥٠٠ دبابة عسكرية، أما البحرية الأمريكية تضم ٤٨٤ قطعة بحرية.

تصدرت روسيا المرتبة الثانية عالميا، حيث يضم الجيش الروسي أكثر من ٨٣٠ ألف جندي بميزانية عسكرية تقدر بأكثر من ٨٢ مليار دولار، يمتلك الجيش الروسي ٤،١٨٢ طائرة حربية و ١٢،٥٦٦ دبابة عسكرية وتضم البحرية الروسية أكثرمن ٥٠٠ قطعة بحرية.

احتلت مصر المركز الأول عربيا

كان للدول العربية نصيب من تصنيفات عام ٢٠٢٣، أحتلت مصر المركز الأول عربيا و١٤ عالميا من حيث عدد أفراد الجيش حيث بلغ ٤٤٠ ألف جندي وميزانية عسكرية قدرت بأكثر من ٤ مليارات دولار، تمتلك مصر أكثر من ١،٠٦٩ طائرة حربية و ٤،٦٦٤ دبابة ويضم الأسطول البحري ٢٣٥ قطعة بحرية.

السعودية تتصدر المركز الثاني عربيا

احتلت السعودية المركز الثاني عربيا و ٢٢ عالميا، حيث بلغ عدد أفراد الحيش ٢٢٥ الف جندي بميزانية عسكرية بلغت أكثر من ٤٦ مليار دولار، يضم الجيش السعودي أكثر من ١٠٠٠ طائرة حربية و ٤،٦٦٤ دبابة، و يمتلك الجيش السعودي ٢٥٤ قطعة بحرية، تأتي كل هذه التصنيفات حسب موقع “global firepower” حيث جاءت ضمن معايير عسكرية عالمية من ضمنها الوحدات العسكرية والقدرات المالية واللوجستية والجغرافية.