إنقاذ أهالي الشرابية من كارثة سقوط لوحة إعلانات هائلة | صور

نجحت شركة المقاولون العرب فى إنقاذ منطقة الشرابية من سقوط لوحة إعلانات عملاقة بارتفاع ٢٥ متر وعرض ٣٠ متر إثر الرياح الشديدة بالقاهرة أمس.

المقاولون العرب تزيل لوحة إعلانية

وفور إبلاغ محافظة القاهرة لغرفة الطوارئ الدائمة بشركة المقاولون العرب وطلب التدخل لإنقاذ الموقف تحركت على الفور معدات وأوناش الشركة والتى تمثلت فى إثنين ونش بحمولة ١٦٠ طن و مجموعة من الفنيين المتخصصين حيث تم التحكم فى اللوحة الضخمة وإنقاذها من السقوط على العمارات الملاصقة لها، وبدأت أطقم العاملين فى تقطيع اللوحة إلى أجزاء للسيطرة عليها و تم تنزيلها بسلام إلى الأرض.