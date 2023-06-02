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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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آل الشيخ: إضافة منطقة نجران لـ الجولة الترفيهية حول السعودية

تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ عن إضافة منطقة نجران ضمن الجولة الترفيهية حول السعودية. 

وغرد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية عبر تويتر قائلا : و نجران تعد المدينة ال 17 ضمن الي الجولة الترفيهية حول بشراكة استراتيجية مع «برنامج جودة الحياة» وتنظيم و إدارة الشركات السعودية المحلية في جميع المناطق،

وأضاف آل الشيخ عبر حسابه على موقع «تويتر» أنه أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في جميع مراحل الفعاليات الترفيهية من قبل بداية العروض والمشاركة في تقديمها و جميع الخدمات المساندة لها من تنظيم و تقديم العروض الابداعية و الخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض.

 

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الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه منطقة نجران نجران

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