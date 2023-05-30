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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد عرض مسرحية شيكو وهشام ماجد

مسرحية على وضع الطيران
مسرحية على وضع الطيران

أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية بالعرض المسرحى “على وضع الطيران” التى كانت آخر عروضها أمس. 

وقال تركى آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "نجاح كبير جداً و سولد أوت كل أيام العرض ... عشان كذا طلبت نقل المسرحية أيضاً لجدة ... برافو شباب".

وتدور قصة مسرحية على وضع الطيران، حول طائرة ركاب عادية تحمل على متنها شخصيات مختلفة متجهة من القاهرة إلى إسطنبول، لكن يسافر كل منهم لسبب ما حتى تتغير أحداث الرحلة بعد ظهور خاطف للطائرة.

مسرحية علي وضع الطيران من بطولة هشام ماجد وشيكو ويشاركهما في البطولة كل من شيماء سيف ورحمة أحمد فرج الشهيرة بـ “ مربوحة ” .

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هشام ماجد وشيكو 

ومن ناحية أخري يعرض لكل من هشام ماجد وشيكو مسلسل اللعبة والذي تدور أحداثه حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبدالرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد ، سامي مغاوري، محمد الليثي ، وغيرهم، وإخراج معتز التوني.

مسلسل اللعبة 3 كان قد عرض علي قناة mbc ، خلال شهر رمضان الماضي، بعد طرحه بعدة شهور علي منصة شاهد vip .

واكتفي صناع العمل بأبطال الأجزاء الماضية دون الاستعانة باي شخصيات رئيسية جديدة مثلما حدث فى الأجزاء السابقة ، بعدما قاموا بالاستعانة بالفنانة رانيا يوسف فى الجزء الثاني من المسلسل ، وقد انتهي دورها فى هذا الجزء فقط.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للجزء الرابع من مسلسل اللعبة برومو العمل تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة على منصة شاهد vip.

المستشار تركي آل الشيخ المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه المملكة العربية السعودية هشام ماجد على وضع الطيران الفنان شيكو

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